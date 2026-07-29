“A vingança é inevitável”, lê-se num mural em Teerão, onde figura Trump.
“A vingança é inevitável”, lê-se num mural em Teerão, onde figura Trump. FOTO:EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Internacional

Riade junta-se aos EUA em ataque contra aliados de Teerão no Iraque

Irão lançou vários mísseis numa “tentativa de ataque surpresa” contra alvos norte-americanos na Jordânia, com Trump a prometer uma resposta forte: “vão levar uma tareia”.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
EUA
Donald Trump
Internacional
Irão
Iraque
Jordânia
Arábia Saudita
edição impressa
Diário de Notícias
www.dn.pt