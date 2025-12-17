Reino Unido. Adolescente acusado de assassinar criança de nove anos

Um adolescente de 15 anos foi acusado esta quarta-feira, 17 de dezembro, pela polícia britânica de assassinar uma menina de nove anos. Aria Thorpe, morreu na sequência de uma única facada, de acordo com os resultados da autópsia, informaram as autoridades, noticia a Reuters.A criança foi encontrada morta numa casa em Lime Close, Weston-super-Mare, no sudoeste de Inglaterra, na noite de segunda-feira. O jovem, que não foi identificado devido à idade, foi detido numa zona próxima da residência onde a vítima foi encontrada, disse a polícia. Deve ainda esta quarta-feira comparecer no Tribunal de Bristol. "A trágica perda de uma menina tão jovem causou um enorme choque e tristeza, com um profundo sentimento de perda sentido por toda a comunidade", declarou a superintendente Jen Appleford, em comunicado, no qual referiu um momento "incrivelmente difícil" para a família de Aria Thorpe. Disse ser "impossível descrever adequadamente o quão traumáticas foram as últimas 36 horas" para a família da criança.De acordo com a BBC, a superintendente afirmou que os agentes da polícia estavam a trabalhar com as escolas da região, de modo a garantir apoio a quem dele necessitar. Foi estabelecido um cordão policial em Lime Close, com elementos de equipas forenses no local, tendo sido realizadas buscas domiciliárias, num trabalho de recolha de provas que deverá continuar nos próximos dias, disse Jen Appleford. "Chocados" e "horrorizados". Assim se sentem os vizinhos com a situação, conforme os relatos recolhidos pela emissora britânica na zona residencial, "habitualmente tranquila", escreve a BBC.É uma "tragédia absolutamente devastadora para a família e para os seus entes queridos", disse o deputado da cidade, Dan Aldridge, reconhecendo que muitos "estarão ansiosos e à procura de respostas".Junto ao local onde tudo terá acontecido têm sido depositadas flores em homenagem à Aria Thorpe. .Há uma portuguesa entre as três crianças mortas no esfaqueamento em Inglaterra