Internacional
Rei da Noruega em estado "muito grave"
O monarca Harald V está hospitalizado desde dia 17.
O estado de saúde do rei da Noruega deteriorou-se nas últimas horas e o seu estado de súde é agora muito grave, anunciou a casa real. O monarca Harald V está hospitalizado desde dia 17.
De acordo com informações avançadas pelo palácio, o príncipe herdeiro Haakon e a mulher de Harald, a rainha Sonja, cancelaram todos os eventos planeados.
Vários membros da família de Harald, incluindo o príncipe herdeiro e a rainha, foram vistos a chegar ao Hospital Universitário de Oslo.
O rei foi hospitalizado em meados deste mês para ser tratado a uma ingeção bateriana no sangue.
Apesar dos problemas de saúde, em 2024 Harald afastou a possibilidade de abdicar ao trono, apesar de ter anunciado que iria reduzir os número de atividades oficiais.