Rei da Noruega em estado "muito grave"

O estado de saúde do rei da Noruega deteriorou-se nas últimas horas e o seu estado de súde é agora muito grave, anunciou a casa real. O monarca Harald V está hospitalizado desde dia 17.

De acordo com informações avançadas pelo palácio, o príncipe herdeiro Haakon e a mulher de Harald, a rainha Sonja, cancelaram todos os eventos planeados.