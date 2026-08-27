Rei da Noruega em estado "muito grave"
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Rei da Noruega em estado "muito grave"

O monarca Harald V está hospitalizado desde dia 17.
Sofia Fonseca
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O estado de saúde do rei da Noruega deteriorou-se nas últimas horas e o seu estado de súde é agora muito grave, anunciou a casa real. O monarca Harald V está hospitalizado desde dia 17.

De acordo com informações avançadas pelo palácio, o príncipe herdeiro Haakon e a mulher de Harald, a rainha Sonja, cancelaram todos os eventos planeados.

Rei da Noruega em estado "muito grave"
Haakon, o herdeiro moderno e popular no meio da turbulência da família real norueguesa

Vários membros da família de Harald, incluindo o príncipe herdeiro e a rainha, foram vistos a chegar ao Hospital Universitário de Oslo.

O príncipe Haakon e a princesa Mette-Marit chegam ao hospital
O príncipe Haakon e a princesa Mette-Marit chegam ao hospitalCORNELIUS POPPE/EPA

O rei foi hospitalizado em meados deste mês para ser tratado a uma ingeção bateriana no sangue.

Apesar dos problemas de saúde, em 2024 Harald afastou a possibilidade de abdicar ao trono, apesar de ter anunciado que iria reduzir os número de atividades oficiais.

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