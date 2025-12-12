Reddit coloca ação judicial contra proibição australiana de redes sociais para menores de 16 anos

A empresa de tecnologia Reddit anunciou esta sexta-feira, 12 de dezembro, que avançou com uma ação judicial contra a regulamentação australiana que proíbe o uso de redes sociais por menores de 16 anos, que entrou em vigor em 10 de dezembro.A queixa alega que o Reddit deve ser retirado da lista governamental de plataformas agora proibidas a menores de 16 anos porque não é “uma aplicação sujeita a restrições de idade” e que a lei “viola a liberdade implícita de comunicação política”.Desde quarta-feira, os ‘gigantes’ Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat e Reddit são obrigados a banir os utilizadores australianos com menos de 16 anos. As plataformas de ‘streaming’ Kick e Twitch, bem como as redes sociais Threads e X, também são afetadas. .Meta começou a bloquear acesso de menores de 16 às redes sociais na Austrália. A primeira peça de um “efeito dominó global”?. As empresas tecnológicas que não cumprirem a lei estão sujeitas a uma multa de 49,5 milhões de dólares australianos (cerca de 28 milhões de euros).A empresa Reddit, sediada nos Estados Unidos, afirmou num comunicado que concorda com a importância de proteger os jovens, mas que a nova lei australiana tem “o efeito lamentável de obrigar adultos e menores a processos de verificação intrusivos e potencialmente inseguros”.Segundo a plataforma, a nova legislação também poderia isolar os adolescentes de “experiências comunitárias adequadas à sua idade”, bem como “criar um mosaico ilógico de plataformas incluídas e não incluídas”.O Governo australiano salientou que está “do lado dos pais e das crianças australianas, não das plataformas”.“Não cederemos para proteger os jovens australianos dos perigos das redes sociais”, afirmou o executivo num comunicado.O Reddit havia declarado anteriormente que cumpriria a lei australiana, mas já a havia considerado “legalmente errada”.A Meta, empresa-mãe do Facebook e do Instagram, também expressou preocupações com o facto de os adolescentes poderem recorrer a recantos menos regulamentados da Internet para procurar conectar-se.A queixa do Reddit é distinta daquela apresentada no início de novembro por um grupo de defesa dos direitos dos internautas que também procura anular a legislação, alegando representar uma violação da liberdade de expressão.Pioneira, a proibição australiana é acompanhada em todo o mundo, com alguns países considerando seguir o exemplo..Redes sociais. Proibição australiana a menores de 16 reacende alertas de especialistas portugueses