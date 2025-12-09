Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Tik Tok e Instagram são duas das redes mais utilizadas pelos jovens.
Sociedade

Redes sociais. Proibição australiana a menores de 16 reacende alertas de especialistas portugueses

Nova lei australiana entra em vigor esta 4ª feira, 10 de dezembro. Para o médico psiquiatra Gustavo Jesus, a ciência já demonstra efeitos consideráveis que suportariam decisões semelhantes em Portugal
Nuno Tibiriçá
Publicado a
Atualizado a
Redes sociais
Austrália
Internet
Legislação
adolescência
edição impressa

