“Eu candidatei-me, eu ganhei uma eleição e desde então eu perdi a minha liberdade”, resumiu Ana Elisa Santos Silva, deputada federal eleita dia 4 de outubro, por Minas Gerais, que vem sendo vítima de ameaças de morte e de violência sexual por um agressor que se diz membro do Ku Klux Klan.

Ana Elisa, negra, 21 anos, a idade mínima para tomar posse no Congresso Nacional brasileiro, somou 524 219 votos, o que fez dela a mulher do seu estado de origem mais votada da história e a candidata do PT com a maior votação do Brasil - e, por consequência, o principal rosto da renovação do envelhecido partido de Lula da Silva.

A cronologia das ameaças à estudante de Direito remonta a um mês antes das eleições. A 5 de setembro, a candidata recebeu via e-mail as primeiras ameaças de morte e de violência sexual: o remetente, que se identificava apenas como membro do Ku Klux Klan, organização racista norte-americana, dirigia-lhe insultos racistas e misóginos e afirmava não tolerar mulheres negras em espaços de poder.

Além disso, a deputada nascida na cidade de Divinópolis três anos depois de Lula ter chegado ao Palácio do Planalto pela primeira vez, em 2002, relatou a divulgação de informações pessoais por meios digitais que poderiam facilitar a sua localização. “Eu sei de verdade o que é ter medo de morrer se sair à rua”, desabafou, a propósito.

A 9 de outubro, com Ana Elisa já eleita, o governo brasileiro acionou mecanismos de proteção e pediu a investigação do caso à Polícia Federal (PF). E a 8 de novembro, a PF tornou público que a investigação envolvia também mecanismos de cooperação internacional através de um fornecedor de serviços de internet na Suíça.

Finalmente, a 11 de novembro, a PF realizou buscas na residência de um suspeito em Varginha, cidade no sul de Minas Gerais, e apreendeu um telemóvel e um computador para análise – mas não divulgou ainda o nome do dono dos equipamentos nem se chegou a proceder à sua detenção.

Segunda candidata a deputada federal mais votada em Minas Gerais, Ana Elisa atribuiu ao mais votado, Nikolas Ferreira, do PL, partido de Jair Bolsonaro, parte da responsabilidade na perseguição de que vem sendo alvo. Nikolas recuperou publicações da rival política de 2022 em que ela se dizia favorável ao fecho de igrejas.

Ela acusa o bolsonarista de fazer montagens. Mas admitiu que, nalguns casos, as mensagens na rede social X, então Twitter, são reais. “Só que de quando tinha apenas 17 anos…”, diz ela que, entretanto, reforçou ser a favor do estado laico e da liberdade religiosa.

Ana Elisa, que é filha de uma professora que a criou sozinha, cancelou participação num evento do partido em São Paulo no dia seguinte à vitória presidencial de Lula e desativou o perfil na rede social X “por motivos de segurança”. A uma solicitação de entrevista do DN já agendada respondeu que, “por orientação da PF e da assessoria jurídica”, era obrigada a suspender “todos os compromissos”.

O futuro

Politicamente, Ana Elisa é vista como nome estratégico para o futuro do PT, partido envelhecido por 18 anos no poder, 12 via Lula, eleito para mais quatro, e seis por Dilma Rousseff. “Depois de eleger esta jovem, o que falta para Minas Gerais eleger o Lula presidente, é só a gente fazer mais atividades nas redes digitais para derrotar o bolsonarismo como derrotamos em 2022”, disse o próprio Lula em vídeo gravado logo após a primeira volta ao lado de uma sorridente Ana Elisa, política seguida por mais de dois milhões de pessoas no Instagram.

Na mesma ocasião, convidou a eleita, que disse que 90% da vitória na corrida ao Congresso se deveu à ação nas redes, para fazer parte da equipa digital liderada pelo deputado André Janones que acabaria vitoriosa a 25 de outubro.

Ana Elisa defendeu em campanha políticas viradas para a juventude, como a criação de um passe livre intermunicipal e ações viradas para o primeiro emprego, além do reforço de quotas raciais e do aumento de representantes da população negra no Congresso.

“O facto de ser a mulher mais jovem eleita para a Câmara dos Deputados é simbólico, afinal nós nunca tivemos uma mulher preta de 21 anos no Congresso, mas ser a primeira não pode significar ser a única e muito menos a última, sou a primeira, sim, a abrir uma porta”, disse a parlamentar eleita.