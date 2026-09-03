Queda de Teerão é de novo objetivo de Netanyahu

O primeiro-ministro e o ministro da Defesa de Israel, em momentos separados, voltaram a incluir o seu país no quebra-cabeças iraniano. O ministro tinha também sugerido a “migração voluntária” dos palestinianos da Faixa de Gaza. Em entrevista ao canal i24 News, Benjamin Netanyahu disse que todas as forças israelitas estão a trabalhar para “derrubar” o regime iraniano. Questionado sobre se teme que um hipotético sucessor, caso perca as eleições de outubro, prossiga a via diplomática, como os EUA fizeram, o primeiro-ministro respondeu: “Isso é a escolha dos eleitores. A minha intenção é que, no final, iremos entrar em conflito com o Irão, com a cabeça do polvo. À medida que cortamos os seus braços, vamos atingir e ferir este eixo do mal, como já o fizemos com muita força. Os nossos pilotos estavam lá e podem estar lá a qualquer momento. Ainda não acabámos o trabalho”, disse, para aumentar a parada: “Vamos derrotar este regime. Sob a minha liderança, todos os nossos sistemas estão a trabalhar para derrubar e derrotar este regime.” Mensagem análoga transmitiu a oficiais do exército, ao declarar que o derrube do regime teocrático de Teerão é a “próxima missão principal”. Já o ministro Israel Katz ameaçou o Irão com uma resposta devastadora no caso de um ataque ao seu país. A Reuters noticiou na quinta-feira que o Irão avisou os EUA de que iriam retaliar a uma ofensiva israelita em Ali Taher, uma serra do sudeste do Líbano onde o Hezbollah tinha um centro de comando subterrâneo, bem como paióis. Essas instalações foram tomadas pelas forças israelitas, que anunciaram a posterior demolição. “Atacaríamos toda a infraestrutura militar e civil nacional do Irão, incluindo a sua infraestrutura energética, e levaríamos o Irão de volta profundamente à Idade da Pedra e a uma era de escuridão”, disse Katz. “Um ataque iraniano a Israel libertar-nos-ia de quaisquer restrições existentes”, acrescentou, ao dirigir-se a funcionários do Ministério da Defesa.Na quarta-feira, Katz falou sobre Gaza, tendo concluído que “não há verdadeira solução sem migração” e, munindo-se de uma sondagem segundo a qual 80% dos residentes estariam interessados em sair do enclave, apontou para Donald Trump como o homem que tem a chave para resolver a questão, uma vez que, alega, os países dispostos a receber os palestinianos aguardam a concordância dos EUA. Um dia depois, o ministro Itamar Ben-Gvir, líder do partido extremista Poder Judaico, anunciou um plano para retirar 250 mil pessoas de Gaza no primeiro ano e 1,86 milhões ao fim de sete.Vance impõe condiçãoO vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, disse que o seu país só voltará à mesa das negociações quando o Irão deixar de disparar contra navios mercantes. Bases ilesasOs EUA disseram que a última ronda de ataques iranianos às suas bases no Koweit e Emirados não causaram quaisquer danos. .Irão ataca bases norte-americanas após bombardeamento dos EUA ter matado cinco pessoas num casamento.EUA investigam notícia de mortes em casamento iraniano.Filhos de Netanyahu e de Trump alvos do Irão