Desenho que ilustra Netanyahu a ser asfixiado em exibição na capital do Iémen, controlada pelos houthis, aliados do Irão. EPA/YAHYA ARHAB

Internacional Queda de Teerão é de novo objetivo de Netanyahu Israel destrói centro de comando do Hezbollah no sul do Líbano, e sobre o qual o Irão avisara de consequente retaliação.