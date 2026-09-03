Desenho que ilustra Netanyahu a ser asfixiado em exibição na capital do Iémen, controlada pelos houthis, aliados do Irão.
Desenho que ilustra Netanyahu a ser asfixiado em exibição na capital do Iémen, controlada pelos houthis, aliados do Irão.EPA/YAHYA ARHAB
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Queda de Teerão é de novo objetivo de Netanyahu

Israel destrói centro de comando do Hezbollah no sul do Líbano, e sobre o qual o Irão avisara de consequente retaliação.
César Avó
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