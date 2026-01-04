Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
A calma nas ruas de Caracas, onde houve uma corrida aos supermercados. “Coletivos” armados fazem patrulhas.
Internacional

Queda de Maduro: EUA apostam na cooperação do regime e deixam os venezuelanos na incerteza

Trump disse que os americanos iam “governar” e o secretário de Estado explicou que estão à espera que Delcy Rodríguez, nova líder interina, seja “mais complacente”. DN ouviu Andrés Malamud, do ICS.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a
