Quatro mortos e 20 feridos em tiroteio em bar em ilha da Carolina do Sul

Um tiroteio num bar na ilha de Santa Helena, no estado americano da Carolina do Sul, fez quatro mortos e 20 feridos, de acordo com as autoridades locais.O tiroteio ocorreu este domingo de madrugada, 12 de outubro, no Willie's Bar and Grill, na Ilha de Santa Helena, de acordo com a agência norte-americana Associated Press (AP)."Várias vítimas e testemunhas correram para os estabelecimentos e propriedades próximas para se protegerem dos tiros", informou, através do 'X' (antigo Twitter) o gabinete policial do Condado de Beaufort.No comunicado, as autoridades policias pedem "paciência" enquanto continuam a investigar o "incidente trágico e difícil para todos"."Os nossos pensamentos estão com todas as vítimas e seus entes queridos", pode ler-se.Quatro pessoas foram encontradas mortas no local e pelo menos 20 outras ficaram feridas. Entre os feridos, quatro estavam em estado crítico em hospitais da região.