Quatro mortos e 20 feridos em tiroteio em bar em ilha da Carolina do Sul
Incidente ocorreu esta madrugada na ilha de Santa Helena. Há quatro feridos em estado grave. Autoridades estão a investigar.
Um tiroteio num bar na ilha de Santa Helena, no estado americano da Carolina do Sul, fez quatro mortos e 20 feridos, de acordo com as autoridades locais.

O tiroteio ocorreu este domingo de madrugada, 12 de outubro, no Willie's Bar and Grill, na Ilha de Santa Helena, de acordo com a agência norte-americana Associated Press (AP).

“Várias vítimas e testemunhas correram para os estabelecimentos e propriedades próximas para se protegerem dos tiros”, informou, através do ‘X’ (antigo Twitter) o gabinete policial do Condado de Beaufort.

No comunicado, as autoridades policias pedem “paciência” enquanto continuam a investigar o “incidente trágico e difícil para todos”.

“Os nossos pensamentos estão com todas as vítimas e seus entes queridos”, pode ler-se.

Quatro pessoas foram encontradas mortas no local e pelo menos 20 outras ficaram feridas. Entre os feridos, quatro estavam em estado crítico em hospitais da região.

