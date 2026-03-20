Quatro feridos em voo da Delta Airlines atingido por turbulência em Sydney

Quatro pessoas ficaram feridas, todas assistentes de bordo, num voo da Delta Airlines que fazia a rota Los Angeles-Sydney após a aeronave ter sido atingido por turbulência na manhã desta sexta-feira, 20 de março.O voo 41 da Delta "encontrou breve turbulência" ao aterrar no aeroporto de Sydney, disse um porta-voz da companhia aérea à BBC.Três pessoas entre os 30 e os 70 anos foram levadas para o hospital com ferimentos ligeiros como dores nas costas e de cabeça. Os incidentes de aviões atingidos por turbulência têm sido mais recorrentes nos últimos tempos, com os especialistas a afirmar que as alterações climáticas têm assumido um fator importante.A bordo do Airbus A350 estavam 245 passageiros e 15 tripulantes.O avião aterrou "em segurança e normalmente" no Aeroporto de Sydney, na Austrália, às 6h48 locais (19h48 de quinta-feira em Lisboa). O Serviço de Ambulâncias de Nova Gales do Sul informou ter recebido uma chamada apenas três minutos antes da aterragem da aeronave, e que os veículos de emergência já aguardavam na pista.