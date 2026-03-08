Teerão ficou coberta por uma espessa nuvem de fumo negro após Israel ter atacado instalações petrolíferas na capital iraniana.
Teerão ficou coberta por uma espessa nuvem de fumo negro após Israel ter atacado instalações petrolíferas na capital iraniana. EPA / ABEDIN TAHERKENAREH
Internacional

Próximo líder do Irão “não vai durar muito tempo” sem a aprovação dos EUA

Teerão já escolheu o sucessor de Ali Khamenei, mas apenas foi revelado que o seu apelido “vai continuar”, o que poderá indicar que Mojtaba ocupará o lugar do pai.
Publicado a
Loading content, please wait...
Donald Trump
Guerra no Médio Oriente
Israel
Estados Unidos
Irão
ayatollah Ali Khamenei
Masoud Pezeshkian
edição impressa
Benjamim Netanyahu
Diário de Notícias
www.dn.pt