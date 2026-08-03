Aung San Suu Kyi com o líder local do Comité Internacional da Cruz Vermelha, Arnaud de Baecque.
Aung San Suu Kyi com o líder local do Comité Internacional da Cruz Vermelha, Arnaud de Baecque.FOTO: EPA/PPIB / HANDOUT
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Prova de vida: Aung San Suu Kyi recebe visita de representante da Cruz Vermelha

Foi a primeira visita de um líder ou representante estrangeiro desde a sua detenção, após o golpe de 2021.
Susana Salvador
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