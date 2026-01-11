Protestos nos EUA contra morte de mulher pelo ICE. Congressistas democratas exigem "resposta forte"

Milhares de pessoas marcharam em Mineápolis no sábado, dia 10, para protestar contra a morte de uma mulher por um agente federal de imigração e também contra o tiroteio de duas pessoas em Portland, Oregon, de acordo com a agência AP. Foi um dos mais de mil protestos anunciados por organizações de direitos civis para este fim de semana nos Estados Unidos, na sequência da morte de Renee Nicole Goods, na passada quarta-feira, 7 de janeiro. “Todos nós estamos a viver com medo agora”, disse Meghan Moore, mãe de dois filhos que participou do protesto. “O ICE [Immigration and Customs Enforcemente] está a criar um ambiente onde ninguém se sente seguro e isso é inaceitável.”Na sexta-feira à noite um protesto em frente a um hotel em Minneapolis que reuniu cerca de mil tornou-se violento, disse o chefe de polícia de Minneapolis, Brian O’Hara, citado pela AP. Vinte e nove pessoas terão sido identificadas, multadas e depois libertadas, segundo o agente policial.Jacob Frey, mayor de Mineápolis, disse que a maioria dos protestos foram pacíficos, e culpou “agitadores" pelos distúrbios. .Mais de mil protestos este fim de semana nos EUA contra morte de mulher por agente do serviço de imigração.Entretanto, avança ainda a AP, congressistas democratas e alguns republicanos prometem uma resposta assertiva às operações de deportação do Presidente Donald Trump que estão a provocar protestos em todo o país. Os congressistas exigem uma investigação completa sobre o tiroteio mortal de Renee Good, mudanças na política de incursões das forças de segurança, e admitem até o corte de financiamento às operações do ICE e o impeachment da Secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, avança a AP. .“O que aconteceu no Minnesota é uma vergonha completa e total”, disse o líder democrata da Câmara dos Representantes, Hakeem Jeffries, de Nova Iorque, citado pela AP. “E nos próximos dias teremos conversas sobre uma resposta forte, vigorosa e apropriada por parte dos democratas da Câmara.” .Novo vídeo mostra momentos imediatamente antes da morte de mulher às mãos de agente do ICE