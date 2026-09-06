Projeções apontam para vitória da extrema-direita no estado alemão de Saxónia-Anhalt

O partido de extrema-direita, liderado por Ulrich Siegmund, ainda terá de esperar para saber se este resultado lhe permitirá governar o antigo estado da República Democrática da Alemanha (RDA), o que seria inédito.

Se estas pontuações forem confirmadas na contagem dos votos, a extrema-direita conquistaria 39 assentos no parlamento regional, sendo necessários 42 para uma maioria absoluta.

A CDU, do chanceler conservador, Friedrich Merz, alcançará 18,5%, de acordo com a projeção do instituto de sondagens Infratest Dimap, citado pela televisão pública ARD.

O partido A Esquerda terá uma votação de 9,5%, o SPD com 8,0% e os Verdes com 9,0%.

O partido de esquerda populista BSW consegue 5% dos votos, limiar mínimo para entrar no parlamento estadual com 5%.

O FDP, partido liberal, deverá ficar fora do parlamento estadual, ao receber 2,0% dos votos.