"Profundamente preocupado" com surto de ébola no Congo, diretor-geral da OMS convoca comité de emergência

A Organização Mundial de Saúde (OMS) vai convocar esta terça-feira, 19 de maio, o seu comité de emergência para avaliar o surto de ébola na República Democrática do Congo, que resultou em 131 mortes e 513 casos suspeitos.O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS) disse estar "profundamente preocupado com a escala e a velocidade" da epidemia na República Democrática do Congo.“Vamos convocar hoje o comité de emergência para nos aconselhar sobre recomendações temporárias", disse Tedros Adhanom Ghebreyesus, no segundo dia da assembleia anual dos Estados-membros da OMS.No domingo, a OMS declarou o surto como uma emergência de saúde pública de âmbito internacional (PHEIC, na sigla inglês), após terem sido registados mais de 300 casos suspeitos e 118 mortes nas províncias de Ituri e Kivu do Norte, na República Democrática do Congo (RDC), além de dois outros óbitos no vizinho Uganda..Agência da União Africana declara emergência de saúde pública continental.A agência de saúde da União Africana declarou na segunda-feira à noite "emergência de saúde pública" continental em resposta ao surto de Ébola na República Democrática do Congo (RDC) e no Uganda.O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças de África (Africa CDC), num comunicado divulgado na noite de segunda-feira, "declarou oficialmente o surto em curso da estirpe Bundibugyo do vírus Ébola, que afeta a República Democrática do Congo e o Uganda, como uma emergência de saúde pública continental".Esta declaração, segundo a agência de saúde, "fortalecerá a coordenação regional, facilitará a rápida mobilização de recursos financeiros e técnicos e consolidará os sistemas de vigilância e laboratoriais".A agência de saúde manifestou ainda a sua preocupação com o "elevado risco de disseminação regional".O ébola matou mais de 15.000 pessoas em África nos últimos 50 anos. Durante os surtos anteriores, a taxa de mortalidade variou entre os 25% e os 90%, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).A estirpe do vírus responsável pelo surto atual chama-se Bundibugyo e não existe vacina ou tratamento específico para esta variante.Os Estados Unidos anunciaram na segunda-feira que iriam reforçar os controlos sanitários nas suas fronteiras para combater o vírus.O vírus ébola transmite-se através do contacto direto com fluidos corporais de pessoas ou animais infetados e provoca febre hemorrágica grave, febre, vómitos, diarreia e hemorragias internas..União Africana preocupada com surtos de Ébola e com possibilidade de propagação regional.OMS diz que surto de ébola no Congo e Uganda é grave e existe risco de propagação internacional