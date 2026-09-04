Procuradores romenos acusam Andrew Tate de tráfico de menores, branqueamento de capitais e crimes sexuais

O Ministério Público da Roménia acusou esta sexta-feira, 9 de setembro, o influencer britânico Andrew Tate de vários crimes, incluindo tráfico de menores, branqueamento de capitais e crimes sexuais.

O seu irmão mais velho, Tristan Tate, foi também acusado de alegada cumplicidade e tentativa de obstrução à justiça.

A Direção de Investigação do Crime Organizado e Terrorismo da Roménia (DIICOT), enumerou, num comunicado de imprensa, uma série de crimes, incluindo uma alegada exploração sexual de uma menor que foi levada para Luton, no Reino Unido, para fins de pornografia online.

A nota inclui ainda alegações de tentativas de obstrução à justiça, nomeadamente a tentativa de impedir que outra vítima denunciasse o caso à polícia.

Os dois homens não foram identificados no comunicado de imprensa, mas as autoridades afirmaram que se trata de uma investigação a dois cidadãos britânicos, de 38 e 39 anos, membros da mesma família, sendo que a agência de notícias Agerpress, a Antena3 e a Digi24 os identificaram como os irmãos Tate.

No âmbito da investigação, os procuradores solicitaram ainda a apreensão de quatro dos carros de luxo dos manos, avaliados em 825 mil euros.

Os irmãos Tate também são alvo de processos separados nos Estados Unidos e no Reino Unido.