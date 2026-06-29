Princesa de Gales subiu os três maiores picos da Grã-Bretanha em 24 horas

A princesa de Gales anunciou no domingo que completou o Desafio Nacional dos Três Picos, no qual os participantes tentam escalar as montanhas mais altas da Inglaterra, Escócia e País de Gales em 24 horas. Segundo Kate Middleton, o objetivo foi apoiar o Royal Marsden Cancer Charity, que apoia o trabalho no hospital onde foi submetida a meses de tratamento após o diagnóstico de cancro.“Através deste desafio, quero sensibilizar para o impacto profundo das doenças graves e para a importância do cuidado holístico da saúde. Cada indivíduo é diferente, e garantir uma abordagem integral aos cuidados permite que aqueles que enfrentam o cancro lidem com o desafio profundamente pessoal do diagnóstico. As terapias holísticas complementam os protocolos clínicos e apoiam a capacidade dos doentes para manterem o seu bem-estar, resiliência e qualidade de vida durante um período excecionalmente difícil”, escreveu numa publicação no Instagram, em que anunciou que participou neste desafio “não apenas como um esforço físico, mas como uma oportunidade para explorar a vida para além do diagnóstico e para retribuir”.Kate Middleton, mulher do príncipe William, herdeiro do trono britânico, anunciou em março de 2023 que foi diagnosticada com cancro. Em janeiro de 2024, após tratamentos de quimioterapia, anunciou que o cancro (de tipo nunca especificado) estava em remissão.. “O cancro não afeta apenas o corpo. Muda a forma como pensamos e sentimos e impacta profundamente todos os aspetos da vida. Sei isto por experiência própria e que a jornada durante e após o tratamento exige mais do que apenas medicação”, disse agora no início desta mensagem que acompanha uma imagem no no topo de um dos três picos, que compõem este desafio: Scafell, Ben Nevis e Snowdon.Kate completou o desafio sozinha com o apoio do Serviço de Resgate de Montanha e foi recebida pelo marido e pelos três filhos, o Príncipe George, a Princesa Charlotte e o Príncipe Louis, juntamente com os pais e o irmão.“Este desafio irá apoiar a Royal Marsden Cancer Charity, ajudando a transformar o acesso e a compreensão dos cuidados holísticos, o que irá melhorar a recuperação e a cura dos doentes em todo o Reino Unido”, disse, salientando que a cura passa também por “encontrar o equilíbrio na forma como vivemos”. “Entre o esforço e a aceitação, entre o controlo e a confiança, entre o pensar e o simplesmente ser. Porque, no final de contas, a coragem não é apenas seguir em frente. É saber manter-se firme, conectado e presente, independentemente do terreno ou da paisagem que está a percorrer”, rematou.O Desafio Nacional dos Três Picos implica percorrer cerca de 40 quilómetros e subir um total de cerca de 3000 metros..Princesa de Gales termina tratamento a cancro e regressa a funções públicas