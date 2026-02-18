A carta de criação do Conselho da Paz foi assinada a 22 de janeiro em Davos, na Suíça.
Primeira reunião do Conselho da Paz de Trump será marcada pelas ausências

Entre os que aderiram, como Israel e Rússia, mas cujos líderes não vão a Washington, e os que rejeitaram o convite, como França ou Alemanha, encontro contará com forte delegação de países muçulmanos.
