Pretti alvejado pelo menos por dois agentes federais sem nunca usar a sua arma

O enfermeiro foi atingido por cerca de uma dezena de projéteis disparados à queima-roupa na manhã de sábado.
Pelo menos dois agentes da polícia de controlo de fronteiras norte-americana (CBP, na sigla em inglês) disparam as armas respetivas sobre Alex Pretti, em Minneapolis, no sábado, segundo um relatório do Departamento de Segurança Interna, entregue ao Congresso na terça-feira, 27 de janeiro.

No documento, visto e citado por CNN e CBS, explica-se que os agentes da CBP estavam a confrontar-se com Pretti, de 37 anos, quando um gritou "tem uma arma!".

"Cinco segundo depois, um agente da Patrulha Fronteiriça disparou a sua Glock 19 e um agente das Alfandegas e Proteção Fronteiriça também disparou a sua Glock 47 contra Pretti", segundo o texto citado pela CNN.

O enfermeiro foi atingido por cerca de uma dezena de projéteis disparados à queima-roupa na manhã de sábado, quando procurava defender uma mulher que tinha sido empurrada por um agente dos serviços de imigração.

Depois do tiroteio, detalha-se no texto, "um agente da Patrulha das Fronteiras informou que tinha em seu poder a arma de fogo de Pretti".

Nos vídeos gravados por testemunhas pode ver-se que a arma foi retirada da cintura do enfermeiro, que se encontrava no chão e controlado pelos polícias, antes de os agentes o alvejarem.

Pretti nunca empunhou ou procurou sacar a arma.

