Mulher segura imagem de Mojtaba Khamenei.
Mulher segura imagem de Mojtaba Khamenei.EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Internacional

Presidente iraniano diz que comunicação com Khamenei está "muito difícil"

Pezeshkian não explica quais são as dificuldades, mas criticou grupos de aprofundarem divisões internas ao tentarem explorar a recusa inicial do guia supremo ao memorando de entendimento com os EUA.
César Avó
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Irão
Masoud Pezeshkian
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Mojtaba Khamenei
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