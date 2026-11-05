Presidente do Paraguai demite-se perante ameaça de destituição

O Presidente do Paraguai, Santiago Peña, apresentou esta quinta-feira, 5 de novembro, a demissão, pouco antes de ser submetido a um processo de destituição no Congresso, na sequência de uma polémica envolvendo uma instituição bancária privada.

A crise política foi desencadeada pela intervenção no Ueno Bank, uma instituição financeira à qual o chefe de Estado tem sido associado e que recebeu recursos financeiros de entidades públicas no valor de milhões de euros durante o seu mandato, iniciado em 2023.

A demissão de Santiago Peña ocorre num contexto de crescente contestação política relacionada com as suas ligações ao banco, cuja intervenção pelas autoridades desencadeou uma crise que ameaçava culminar na sua destituição parlamentar.