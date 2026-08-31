Presidente do Líbano pede à Grécia para pressionar Israel a cumprir acordo

De visita a Atenas, o presidente libanês Joseph Aoun apelou para a plena aplicação de um acordo-quadro patrocinado pelos Estados Unidos entre o Líbano e Israel, tendo afirmado que deve ser executado “por ambas as partes na sua totalidade e não de forma seletiva”. Pediu também aos seus interlocutores gregos para ajudarem a que o acordo saia do papel.Durante a reunião com o seu homólogo, Konstantinos Tasoulas, Aoun pediu à Grécia que “preste a sua ajuda, na medida do possível, para garantir a aplicação” das disposições do texto, segundo uma mensagem publicada no X. Mais tarde, em conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis, afirmou: “O Líbano e o povo libanês estão cansados de guerras, e desde o início das negociações com Israel, o objetivo foi pôr fim ao estado de hostilidade”. Aoun reiterou que “o acordo-quadro não pode ser aplicado de forma unilateral”, mas “por ambas as partes”. E insistiu que “resolver o problema pela força militar não terá sucesso”, enquanto insistiu na retirada total das forças israelitas do seu país. A última ronda de negociações entre diplomatas libaneses e israelitas, em Roma, não obteve avanços no que respeita às zonas piloto de retirada das tropas israelitas. Pelo contrário, o ministro da Defesa Israel Katz afirma publicamente que as tropas não vão sair do sul do Líbano e assiste-se ao recrudescimento das operações militares israelitas contra o Hezbollah. A visita de Aoun deu-se no mesmo dia em que Israel anunciou a assinatura de um contrato de fornecimento de um sistema de defesa antiaérea à Grécia no valor de cerca de três mil milhões de euros. Atenas mantém relações estreitas com o Líbano, mas também com Israel - ambos partilham rivalidade com Ancara. Há dias chegou a Beirute um segundo lote de equipamento militar fornecido pelas forças helénicas, e composto por blindados e camiões de transporte. Reafirmando o apoio à soberania, independência e unidade do Líbano, Mitsotakis disse que o seu país vai continuar a apoiar as forças armadas libanesas. “A Grécia está ao vosso lado”, disse antes de sublinhar a importância de preservar a multiculturalidade do Líbano e a proteção das comunidades cristãs..Líbano acusa Israel de destruição "sistemática" no sul do país.Israel volta a atacar sul do Líbano e complica negociações em Roma