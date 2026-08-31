Mitsotakis e Aoun trocaram caloroso cumprimentos.
Mitsotakis e Aoun trocaram caloroso cumprimentos.EPA/ORESTIS PANAGIOTOU
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Presidente do Líbano pede à Grécia para pressionar Israel a cumprir acordo

Joseph Aoun procura apoio helénico no dia em que Telavive anuncia venda de sistema antiaéreo a Atenas.
César Avó
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