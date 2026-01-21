Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Horta Inta-a, presidente de transição da Guiné-Bissau.
Horta Inta-a, presidente de transição da Guiné-Bissau.FOTO: Facebook / TGB Televisão da Guiné-Bissau
Internacional

Presidente da Guiné-Bissau convoca eleições gerais para 6 de dezembro

Horta Inta-a marcou a data das eleições após ouvir em audiência os órgãos de transição que governam o país.
Carlos Nogueira
Publicado a
Atualizado a

O Presidente da República de Transição da Guiné-Bissau, Horta Inta-a, convocou hoje novas eleições gerais, presidenciais e legislativas, para 6 de dezembro.

Horta Inta-a marcou a data das eleições através de um decreto presidencial depois de ter ouvido esta quarta-feira, 21 de janeiro, em audiência os órgãos de transição que governam a Guiné-Bissau desde o golpe de Estado de 26 de novembro de 2025, que interrompeu o processo eleitoral em curso, na véspera da divulgação dos resultados.

O general nomeado para a presidência pelo Alto-Comando Militar que tomou o poder, anunciou na tomada de posse que o período de transição teria a duração de um ano.

Uma das primeiras medidas dos militares foi a revisão da Constituição, aprovada pelo Conselho Nacional de Transição que substitui o parlamento, e que reforça os poderes do Presidente da República.

image-fallback
Guiné-Bissau e uma Constituição “em forma de assim… Presidencialicista”!
Horta Inta-a, presidente de transição da Guiné-Bissau.
"Leve-leve" ou em repressão crescente? Um mês após golpe, analistas divergem sobre situação na Guiné-Bissau
Eleições
Guiné-Bissau

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt