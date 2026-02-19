Homenagem a Quentin Deranque na praça da Sorbonne, em Paris.
Homenagem a Quentin Deranque na praça da Sorbonne, em Paris.EPA/MOHAMMED BADRA
Internacional

P&R: O linchamento que deixou a França Insubmissa em maus lençóis

Partido de Mélenchon está sob pressão devido à suspeita de envolvimento de próximos de deputado insubmisso na morte de um militante de extrema-direita. No outro extremo, Bardella tenta aproveitar.
César Avó
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
França
extrema-esquerda
Extrema-direita
França Insubmissa
Reunião Nacional
edição impressa
violência política

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt