Pró-europeus mantêm maioria absoluta na Moldova com resultado nas legislativas acima dos 50%

O partido pró-europeu PAS, da Presidente Maia Sandu, venceu as eleições legislativas na Moldova com mais de 50% dos votos, e deverá manter a maioria absoluta no Parlamento, segundo resultados oficiais após a contagem de 99,52% dos votos.O Partido Ação e Verdade (PAS), no poder desde 2021, obteve 50,03% dos votos, à frente do Bloco Patriótico pró-Rússia, com 24,26% dos votos escrutinados, de acordo com os resultados publicados pela Comissão Eleitoral Central no seu portal na internet.De acordo com as projeções, o PAS poderá manter a maioria absoluta no Parlamento, com 55 dos 101 assentos. Na legislatura anterior, detinha 63 assentos..Acusações mútuas de manipulação e ingerência marcam legislativas na Moldova. O partido está à frente do Bloco Patriótico, pró-Rússia, que obteve 24,26% dos votos e cujo líder, o ex-presidente Igor Dodon (2016-2020), reivindicou a vitória e convocou para esta segunda-feira uma manifestação na capital, Chisinau.Em terceiro lugar, com 7,99%, está o Movimento Alternativo Nacional (MAS) do presidente da Câmara de Chisinau, Ion Ceban, que apelou ao voto contra o PAS.O analista do grupo de reflexão WatchDog, Andrei Curararu, considerou que o Kremlin poderá "recorrer a manifestações, à corrupção dos deputados do PAS e a outras táticas para perturbar a formação de um governo pró-europeu estável"..Eleições na Moldova "sem distúrbios" e "com muita afluência . Segundo a agência de notícias moldava Moldpress, mais de 1,6 milhões de pessoas votaram, o que coloca a taxa de participação em mais de 52%, ou seja, cerca de 4% acima da afluência às urnas verificada nas eleições parlamentares antecipadas de 2021.O dia decorreu com normalidade, embora a missão de observação da ONG moldava Promo-Lex tenha registado cerca de 200 incidentes, incluindo a presença de material de propaganda dentro das assembleias de voto, violação do sigilo do voto e localização incorreta das cabines de votação, violações do processo eleitoral, que ocorreram tanto em localidades moldavas como em centros designados na Alemanha, Itália, Roménia, Estados Unidos ou Grécia.A organização documentou ainda ameaças de bomba em dez centros, o que provocou a retirada dos eleitores, embora, graças à intervenção das autoridades, a votação tenha sido posteriormente retomada..As eleições-chave que vão decidir se o futuro da Moldova é a UE ou Moscovo. Estas eleições são cruciais para o futuro a médio prazo da pequena nação com aspirações europeístas, localizada num contexto regional marcado pela guerra na Ucrânia e pelas tentativas, sem precedentes, de ingerência de Moscovo, embora não exclusivas, nos últimos anos.As autoridades moldavas denunciam há muito tempo que Moscovo tenta influenciar estas eleições financiando a compra de votos e campanhas de desinformação nas redes sociais, mas também com distúrbios e ciberataques.Desde 1 de agosto, a polícia moldava realizou mais de 600 buscas relacionadas com tentativas de desestabilização, segundo o Governo, e dezenas de pessoas foram presas..Na Moldova não é direita vs. esquerda, é UE vs. Rússia . O serviço de cibersegurança da Moldova informou esta segunda-feira, 29 de setembro, que detetou várias tentativas de ataques à infraestrutura eleitoral, "neutralizados em tempo real, sem afetar a disponibilidade ou integridade dos serviços eleitorais".Moscovo tem negado qualquer forma de interferência.Depois de votar em Chisinau este domingo, a Presidente Maia Sandu alertou para a "interferência maciça da Rússia", afirmando aos jornalistas que o seu país, vizinho da Ucrânia, estava "em perigo"..Tusk, Macron e Merz dão a cara por luta contra Putin na Moldova. Com 2,4 milhões de habitantes, a Moldova tem enfrentado várias crises desde a invasão russa à vizinha Ucrânia, em 2022, pondo em risco o Governo pró-europeu de Chisinau, que considera a adesão ao bloco europeu como crucial para se libertar da esfera de influência de Moscovo.Cerca de vinte partidos e candidatos independentes concorreram às eleições destinadas a preencher 101 assentos no Parlamento.Em 2021, o PAS venceu com 52,8% dos votos contra 27,2% do Bloco dos Socialistas e Comunistas.