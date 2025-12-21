PP pode ter ficado a um deputado da maioria absoluta na Extremadura - sondagem

Uma sondagem Sigma Dos, para o El Mundo, coloca a presidente da Junta da Extremadura e candidata do Partido Popular (PP), María Guardiola, a apenas um deputado da maioria absoluta na região. As urnas já fecharam e está a decorrer a contagem.A sondagem (não foi feita à boca das urnas e não é revelada a ficha técnica) coloca o PP com entre 30 e 32 deputados (a maioria absoluta são os 33), com o PSOE a não ir além dos 16 ou 18 deputados. Em 2023, os socialistas tinham tido mais votos que o PP, mas tinham empatado em número de deputados - 28 para cada.O Vox subirá dos atuais cinco deputados para nove ou 11 representantes, enquanto a coligação de esquerda Unidas pela Extremadura teria sete ou oito (melhorando dos quatro atuais). Os primeiros resultados começaram a cair pouco antes das 19h30 em Lisboa no site oficial, esperando-se que a contagem demora cerca de uma hora.Às 20h00, com apenas 10,10% dos votos contados, o PP elege 27 (menos 1 do que tinha), o PSOE elege 20 (menos oito), o Vox teria 13 (mais oito) e a Unidas pela Extremadura teria 5 (mais uma).Durante toda a campanha, as sondagens sempre deram a vitória ao PP, mas a dúvida era saber qual seria a força do Vox. María Guardiola convocou eleições antecipadas (a primeira vez que isso acontece nesta comunidade autonómica) à procura de uma maioria absoluta, para não ficar dependente da extrema-direita. Previa-se ainda que o PSOE, que durante anos foi a principal força na Extremadura, tivesse o pior resultado de sempre - o que, a confirmar-se a sondagem do El Mundo, vai acontecer. Em 2023, os socialistas foram os mais votados, mas empataram em número de deputados com o PP, que acabou por chegar a acordo com o Vox para poder governar..A participação nestas eleições era, às 18h00 locais, de 50,64%, menos seis pontos percentuais do que nas eleições de 2023. Um total de 860.375 de eleitores estavam chamados a ir às urnas para eleger a nova Assembleia da Extremadura, responsável depois por eleger a presidente da Junta. .Extremadura vai a votos, com o PP à espera de saber qual será a força do Vox.Esta é a primeira eleição de um novo ciclo que agora começa em Espanha, com vários escrutínios previstos para 2026. Em Aragão já em fevereiro e em Castela e Leão em março. As eleições gerais só estão previstas para 2027.