Portuguesa de 60 anos morre em colisão automóvel em França

Uma cidadã portuguesa de 60 anos morreu na noite desta terça-feira, 7 de outubro, na sequência de uma colisão entre três carros em França.O acidente aconteceu na autoestrada A63, perto de Cestas, em Gironde, por volta das 22h30 locais (menos uma em Lisboa), no sentido Bayonne-Bordeaux, avança a rádio France Bleu.O acidente envolveu dois pesados de mercadores e a viatura ligeira em que a portuguesa se encontrava juntamente com um homem de 50 anos, cuja nacionalidade não foi divulgada.De acordo com a rádio francesa, este homem sofreu ferimentos graves e teve de ser desencarcerado e transportado com urgência para o Hospital Universitário Pellegrin.O motorista de um dos veículos pesados sofreu ferimentos leves. O acidente mobilizou para o local um número significativo de socorristas e equipas de resgate e implicou o encerramento do sentido Bayonne-Bordeaux durante várias horas.