Portuguesa de 60 anos morre em colisão automóvel em França
Internacional

O acidente envolveu dois pesados de mercadores e a viatura ligeira em que a portuguesa se encontrava juntamente com um homem de 50 anos, cuja nacionalidade não foi divulgada.
David Pereira
Publicado a
Atualizado a

Uma cidadã portuguesa de 60 anos morreu na noite desta terça-feira, 7 de outubro, na sequência de uma colisão entre três carros em França.

O acidente aconteceu na autoestrada A63, perto de Cestas, em Gironde, por volta das 22h30 locais (menos uma em Lisboa), no sentido Bayonne-Bordeaux, avança a rádio France Bleu.

O acidente envolveu dois pesados de mercadores e a viatura ligeira em que a portuguesa se encontrava juntamente com um homem de 50 anos, cuja nacionalidade não foi divulgada.

De acordo com a rádio francesa, este homem sofreu ferimentos graves e teve de ser desencarcerado e transportado com urgência para o Hospital Universitário Pellegrin.

O motorista de um dos veículos pesados sofreu ferimentos leves.

O acidente mobilizou para o local um número significativo de socorristas e equipas de resgate e implicou o encerramento do sentido Bayonne-Bordeaux durante várias horas.

França
Acidente
Gironde
Cestas

