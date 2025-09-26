Ponte chinesa bate recordes na "fenda do mundo": 625 metros acima do leito do rio e 22 mil toneladas de peso

A China prepara-se para inaugurar no domingo, dia 28 de setembro, na província de Guizhou, sudoeste do país, aquela que se irá tornar a ponte suspensa mais alta do mundo, 625 metros acima do leito do rio.O início da construção teve lugar em 2022 e colocou uma série de desafios de engenharia, já que o trabalho realizado sobre o Grande Desfiladeiro de Huajiang, cujo vale é conhecido como a "fenda do mundo" devido à sua profundidade. Os fortes ventos que sopram na região e as complexas condições geológicas da zona foram também adversários. Segundo o Governo da província de Guizhou o uso das mais modernas tecnologias foi uma preciosa ferramenta para completar a obra. A equip recorreu ao O Sistema de Navegação por Satélite BeiDou para assistência na construção, o auxílio de drones e modelagem BIM para visualização tridimensional, entre outros. No final, os engenheiros responsáveis registaram 21 patentes associadas aos avanços técnicos desenvolvidos para concluir o projeto.Além da elevação de 625 metros, a nova ponte será também a mais longa do mundo construída em região montanhosa, com um total de 2,89 quilómetros. O vão principal, com 1420 metros de comprimento, é composto por 93 vigas de aço com um peso total estimado em 22.000 toneladas – três vezes o peso da Torre Eiffel.A estrutura ultrapassa em 60 metros a anterior recordista mundial – a ponte de Duge, também na província de Guizhou – e aproxima-se dos 632 metros da Shanghai Tower, o edifício mais alto da China. Segundo o jornal South China Morning Post, Guizhou alberga quase metade das cem pontes mais altas do mundo, devido à sua geografia montanhosa. Apenas três das cinquenta mais elevadas estão fora da China, todas acima dos 300 metros de altura.A ponte abrirá ao tráfego domingo, dia 28 de setembro, reduzindo de duas horas para apenas alguns minutos o tempo necessário para atravessar o vale, e faz parte do esforço da China em expandir a sua malha de infraestruturas em regiões interiores e montanhosas, facilitando a mobilidade e promovendo o desenvolvimento económico em zonas remotas.com Lusa.Frio extremo, calor intenso e ventos fortes. Peixe-Dragão, o gigante anfíbio chinês, passa em todos os testes.O homem mais rico da China sonhou e um português fez a obra nascer