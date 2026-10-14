Polícia turca faz buscas em canal de televisão próximo da oposição e interrompe emissões

A polícia turca realizou, na manhã desta quarta-feira (14 de outubro), buscas na sede da Halk TV, um dos principais canais próximos da oposição na Turquia, interrompendo as emissões em direto e colocando a estação sob a gestão de um administrador nomeado pelo Estado.

A operação foi conduzida por equipas policiais ligadas à investigação de crimes financeiros e resultou na detenção de 11 pessoas.

Segundo o gabinete do procurador de Istambul, a ação insere-se numa investigação ao proprietário da estação, Cafer Mahiroglu, suspeito de corrupção, suborno, manipulação de concursos públicos e branqueamento de capitais.

As autoridades tinham emitido mandados contra 17 suspeitos, mas quatro estão no estrangeiro, um já estava detido e outro continua a ser procurado. Mahirogğlu, que vive fora da Turquia, não foi detido.

A direção da Halk TV denunciou a operação como uma tentativa de silenciar uma das poucas vozes críticas do governo do presidente Recep Tayyip Erdogan.

Num vídeo partilhado pela Halk TV na X, é possível ver o editor-chefe, Suat Toktas, a falar com o administrador nomeado pelas autoridades turcas, para o convencer a não interromper a transmissão em direto.

"O que está a acontecer é ilegal", afirmou Toktas.