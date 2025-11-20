Polícia de Toronto identifica português morto há 17 anos através de técnica genética inovadora

A polícia de Toronto anunciou ter identificado o corpo de um homem que foi encontrado sem vida há 17 anos numa ponte do metro daquela cidade canadiana. Até agora ninguém tinha reclamado o corpo e só agora foi possível saber que se trata de um português que dava pelo nome de Alcides, que as autoridades admitem que na altura era sem abrigo e foi encontrado por outro homem na mesma situação.Em comunicado, a polícia revela que a identificação do cadáver por possível com o recurso à genealogia genética, depois de na altura não ter possível identificá-lo através de "técnicas de investigação convencionais".A polícia determinou que o homem era de ascendência portuguesa e a sua família já foi notificada e informada sobre o local em que está sepultado, refere o mesmo comunicado citado pela estação canadiana de rádio e televisão CBC. "Alcides nunca foi dado como desaparecido, mas aqueles que o amavam sempre se perguntaram o que lhe teria acontecido, pois não tinham notícias dele há anos", dizia o comunicado.A técnica de genealogia genética é uma tecnologia recente que a polícia utiliza para solucionar casos criminais ou resolver casos já arquivados, como era este. Na prática, "envolve o uso de dados genéticos de amostras recolhidas em locais de crime e bancos de dados de ADN para identificar indivíduos através de correspondências genéticas ou correspondências parciais, com parentes biológicos", de acordo com o que foi divulgado pelo Gabinete do Comissário de Informação e Privacidade da província de Ontário.Em entrevista à CBC Toronto, Mike Kelly, detetive da unidade de homicídios e pessoas desaparecidas, disse esta é a nona pessoa a ser identificada no âmbito deste projeto, que teve início em 2022.