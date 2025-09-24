Polícia britânica detém suspeito de envolvimento no ciberataque que afetou aeroportos europeus

Um homem, com cerca de 40 anos, foi detido no âmbito da investigação desencadeada na sequência do ciberataque que afetou vários aeroportos europeus, no fim de semana, anunciou esta quarta-feira, 24 de setembro, a polícia britânica. A Agência Nacional do Crime (NCA na siga em inglês), informou, em comunicado, citado pela Reuters, que o homem foi detido na terça-feira por suspeita de crimes previstos na Lei de Uso Indevido de Computadores, tendo sido libertado sob fiança.É suspeito de envolvimento no ataque de ransomware contra o fornecedor de serviços de check-in e embarque, mais precisamente o software Muse, desenvolvido pela Collins Aerospace, propriedade da RTX, que originou perturbações em vários aeroportos europeus, entre os quais do de Bruxelas e de Heathrow (Londres). Na altura, a RTX informou que o impacto se limitou ao check-in eletrónico dos clientes e ao despacho de bagagem. O incidente fez com que as operações de 'check-in' e embarque tivessem de ser realizadas manualmente, o que provocou longas filas e horas de espera. .Ciberataque causa perturbações nos aeroportos europeus, incluindo Bruxelas e Heathrow. "Embora esta detenção seja um passo positivo, a investigação deste incidente está na sua fase inicial e continua em curso", esclareceu o vice-diretor da NCA, Paul Foster.De acordo com a Reuters, o aeroporto de Berlim, um dos afetados pelo ciberataque, informou esta quarta-feira que deverá demorar mais alguns dias até que o seu software volte a funcionar de forma segura..Problemas nas ligações aéreas persistem após ciberataque