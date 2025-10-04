Plano em Gaza: Israel diz que está pronto para começar primeira fase do acordo, mas há relatos de bombardeios

As últimas horas foram de movimentações políticas sobre a guerra em Gaza. A Casa Branca divulgou que o Hammas aceitou parcialmente o plano proposto por Donald Trump. "Israel deve interromper imediatamente o bombardeio de Gaza, para que possamos retirar os reféns com segurança e rapidez... trata-se da PAZ há muito buscada no Oriente Médio", escreveu a Casa Branca no X (antigo Twitter).Horas depois, porta-voz oficial do exército de Israel usou a mesma rede social para declarar que "em conformidade com as diretrizes da cúpula política, o Chefe do Estado-Maior Geral instruiu a antecipação dos preparativos para a implementação da primeira fase do plano de Trump para a libertação dos reféns". De acordo com a mesma publicação, "a segurança das tropas das FDI é uma prioridade máxima e que todas as capacidades das FDI serão alocadas ao Comando Sul para garantir a proteção das tropas"..Os 20 pontos do plano de Trump para Gaza.Apesar do apelo oficial do Presidente americano, a agência de notícias AFP relata que os bombardeios em Gaza continuam. "Foi uma noite muito violenta, durante a qual [o exército israelense] realizou dezenas de ataques aéreos e bombardeios de artilharia contra a cidade de Gaza e outras áreas da Faixa de Gaza, apesar do apelo do presidente Trump para interromper os bombardeios", disse o porta-voz da defesa civil, Mahmud Bassal, à AFP, citado pelo Guardian.O mesmo é reportado pela CNN Internacional. Moradores relataram ao canal que há o registo de pelo menos 12 mortos, segundo as autoridades de saúde em Gaza. “Apesar do apelo de Trump a Israel para que cesse imediatamente todos os bombardeamentos, eles continuam”, declarou Mohammad Abu Salmiya, diretor do Hospital Al-Shifa, em declarações à CNN Internacional, esta manhã. “Os bombardeamentos estão em curso desde a noite passada até agora", complementou..Trump pede a Israel para parar de bombardear Gaza, depois do Hamas aceitar negociar o seu plano de paz.Portugal manifesta apoio ao plano de Trump para fim da guerra em Gaza