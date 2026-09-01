Petroleiro atacado à saída do estreito de Ormuz

Um petroleiro foi atingido por três “projéteis desconhecidos” quando saía do estreito de Ormuz, anunciou esta terça-feira a autoridade marítima e de transportes britânica.

“Um petroleiro relatou ter sido atingido por três projéteis desconhecidos ao completar a travessia pelo estreito de Ormuz. Não foram relatadas vítimas ou impactos ambientais”, escreveu a autoridade marítima (UKMTO, na sigla em inglês) nas redes sociais.

O incidente, especificou, aconteceu a 17 milhas náuticas (a cerca de 31 quilómetros) a leste de Khasab, em Omã.

A empresa de segurança marítima Vanguard Tech identificou posteriormente a embarcação como o navio "Senegal Prosperity", de bandeira liberiana.

De acordo com esta empresa, os “foguetes atingiram o navio a bombordo, a casa das máquinas e um tanque de lastro, provocando a perda de comunicações”, mas a tripulação está em segurança.

Teerão tem bloqueado o estratégico estreito de Ormuz, via marítima que liga o golfo Pérsico ao golfo de Omã e ao oceano Índico, desde o início da guerra no Médio Oriente, que começou no final de fevereiro com ataques israelitas e norte-americanos contra o Irão.

Em resposta, os Estados Unidos impuseram um bloqueio aos portos iranianos.

O Irão, que declarou a intenção de impor taxas de trânsito, tem atacado vários navios, que acusa de tentarem contornar a rota marítima que o país determinou.

Os repetidos ataques no estreito, que estava aberto à navegação antes do início do conflito e por onde era transportado cerca de um quinto do petróleo e gás natural consumidos em todo o mundo, contribuíram para o colapso de um acordo de cessar-fogo alcançado em abril entre Washington e Teerão.