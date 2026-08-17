Pelo menos 28 mortos em ataque durante oração islâmica no noroeste da Nigéria

Homens armados mataram pelo menos 28 pessoas durante a oração islâmica de sexta-feira, no estado de Sokoto, no noroeste da Nigéria, informou hoje fonte policial à agência de notícias AFP.

Um habitante de uma localidade vizinha indicou que os ataques foram cometidos após a morte de quatro soldados, também na sexta-feira, em Kebbe.

A Nigéria, o país mais populoso de África, enfrenta várias crises de segurança no norte, onde atuam grupos de extremistas islâmicos, mas também de grupos criminosos sem ideologia declarada e motivados principalmente pelo lucro.

O secretário do conselho do governo local de Kebbe indicou esta segunda-feira, 17 de agosto, que os atacantes eram extremistas do grupo Lakurawa, que os investigadores consideram afiliado ao Estado Islâmico no Sahel (ISSP), ativo principalmente nos países vizinhos Mali e Níger.

Segundo Shamsuddeen Mai Akwai, os indivíduos estavam equipados com "armas sofisticadas" e atacaram a aldeia de Ungushi "enquanto os fiéis estavam ocupados a realizar a oração".