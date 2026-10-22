Pelo menos 16 mortos e 32 feridos em sismo de magnitude 7 no Tibete
Dezasseis pessoas morreram e 32 ficaram feridas após o sismo de magnitude 7 no Tibete, na China, adiantou na madrugada de sexta-feira (hora local) a agência de notícias oficial chinesa Xinhua.
Mais de 300 casas ruíram durante o sismo, que ocorreu às 22:33 desta quinta-feira (15:33 de Lisboa), 22 de outubro.
As autoridades estão a avaliar os danos e as operações de resgate continuam, de acordo com a agência de notícias.
A Administração Sismológica da China ativou o Nível II de resposta nacional de emergência para catástrofes sísmicas.
O Nível II representa um tipo de alerta e assistência inicial de gravidade numa escala de quatro níveis, sendo o IV o mais baixo e o I o mais elevado.
O epicentro do sismo localizou-se numa região montanhosa, a cerca de 190 quilómetros a leste-nordeste de Nagchu e a 390 quilómetros a nordeste de Lhasa.
O cantão (categoria de divisão territorial) de Maru, no distrito de Baqen, foi onde se registou o epicentro do terramoto.
O vice-chefe do cantão, Lhawang Dagpo, precisou que o sismo foi claramente sentido nos escritórios onde trabalha e relatou que surgiram fissuras nas paredes, segundo a Xinhua.
Foram registados desabamentos de casas na região, precisou a agência chinesa.
O funcionamento dos serviços de eletricidade e de telecomunicações sofreu perturbações na sede do distrito.
Para o local foram enviados funcionários para coordenar a resposta ao sismo, e as autoridades locais realizaram verificações nas aldeias vizinhas, segundo a agência.
Os terramotos são frequentes na região.
Em janeiro de 2025, pelo menos 126 pessoas morreram num terramoto de magnitude 6,8 que atingiu o cantão de Tingri, no Tibete, não muito longe da fronteira sino-nepalesa.