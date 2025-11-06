Pelo menos 142 mortos. Filipinas declaram estado de emergência devido à passagem de tufão Kalmaegi

O presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., declarou esta quinta-feira, 6 de novembro, o estado de emergência no país, após o tufão Kalmaegi ter feito pelo menos 142 mortos e 127 desaparecidos, no pior desastre a atingir o país este ano.A declaração de “estado de calamidade nacional” foi feita por Marcos, durante uma reunião com as autoridades de resposta a catástrofes, para avaliar as consequências do tufão.A decisão permite ao Governo das Filipinas libertar fundos de emergência mais rapidamente e evitar o açambarcamento de alimentos e a especulação de preços.De acordo com dados oficiais compilados hoje pela agência de notícias France-Presse (AFP), pelo menos 142 pessoas morreram e 127 estão desaparecidas na sequência da passagem do Kalmaegi.O Departamento Nacional de Defesa Civil das Filipinas confirmou 114 mortes, além de 28 vítimas mortais registadas pelas autoridades da província de Cebu, no centro do país, referiu a AFP.A maioria das vítimas morreu afogada ou ao ser atingida por destroços, na sequência de inundações repentinas e aluimentos de terras causados pelo Kalmaegi, que também destruiu casas e arrastou veículos, disse na quarta-feira o responsável adjunto do Gabinete de Defesa Civil, Bernardo Rafaelito Alejandro.O exército indicou que seis militares morreram quando um helicóptero da Força Aérea se despenhou na província de Agusan del Sur, durante uma missão de ajuda humanitária. .Tufão Kalmaegi. Helicóptero com cinco pessoas a bordo caiu nas Filipinas quando ajudava equipas de socorro. A devastação provocada pelo tufão afetou quase dois milhões de pessoas e desalojou mais de 560 mil residentes, incluindo quase 450 mil que foram retirados para abrigos de emergência, informou a Defesa Civil.Cerca de 3.500 passageiros ficaram retidos em quase uma centena de portos devido à proibição de navegação.As autoridades da província de Cebu disseram que anos de exploração mineira e obras de drenagem deficientes agravaram o impacto das cheias.Na passagem pelo centro das Filipinas, o Kalmaegi trouxe ventos de 130 quilómetros por hora (km/h) e rajadas de até 180 km/h. .Tempestade deverá atingir esta quinta-feira a costa do Vietname.Depois de atravessar o mar do Sul da China, a tempestade deverá atingir ainda hoje a costa do Vietname e causar chuva intensa no norte da Tailândia, indicaram os serviços meteorológicos da região.Enquanto ainda lidavam com o impacto do Kalmaegi, as autoridades alertaram que outro ciclone tropical vindo do oceano Pacífico poderia fortalecer-se e tornar-se um supertufão, atingindo o norte das Filipinas no início da próxima semana.Todos os anos, cerca de 20 tempestades ou tufões atingem ou aproximam-se das Filipinas, sendo as regiões mais pobres do país geralmente as mais afetadas.