"Muitas destas grandes fortunas conseguem pagar, proporcionalmente, menos do que uma família trabalhadora, aproveitando os limites do sistema fiscal", lamentou o PSOE num comunicado citado pela agência EFE.

Assim, o PSOE incluiu no seu programa eleitoral para as eleições de domingo, 29 de novembro, este imposto sobre o património superior a 100 milhões de euros, para que "aqueles que mais possuem contribuam na medida que lhes compete". O partido sublinhou que pretende acabar com as lacunas que "permitem aos ultrarricos reduzir a sua carga fiscal, eliminando isenções ou bonificações que sirvam para escapar ao imposto".

Garantindo que se trata de um imposto “sobre poucos”, o PSOE assegurou que a verba permitirá “melhorar a vida de milhões de pessoas", nomeadamente em medidas relacionadas com educação, habitação e serviços públicos.

"Queremos que Espanha esteja na vanguarda da justiça fiscal. Defendemos, na Europa e no mundo, um imposto mínimo global sobre as grandes fortunas; por isso, devemos começar por aplicá-lo no nosso próprio país", rematou o PSOE.