Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
António Costa no congresso do PSE, este sábado, dia 18 de outubro.
António Costa no congresso do PSE, este sábado, dia 18 de outubro.Dingena Mol/EPA
Internacional

"Paz sem defesa é uma ilusão". António Costa critica partidos de direita

Líder discursou no congresso dos socialistas europeus que termina este sábado, dia 18, em Amesterdão. Disse que reforço da defesa não é "luxo", é "necessidade", e não exige "sacrificar" Estado social.
Carla Alves Ribeiro
Publicado a
Atualizado a

O socialista e presidente do Conselho Europeu, António Costa, defendeu este sábado o reforço da defesa europeia, para proteger os cidadãos da guerra e aumentar a influência geopolítica, mas também para impulsionar a competitividade económica da Europa.

António Costa discursou no congresso dos socialistas europeus (PSE), que começou na quinta-feira, dia 16, e termina este sábado, dia 18, em Amesterdão, nos Países Baixos.

O líder europeu começou por abordar a urgência climática, dizendo que "a responsabilidade principal em política é proteger os nosso cidadãos. E as alterações climáticas são uma ameaça existencial para a humanidade". "A transição verde", acrescentou, é a oportunidade da Europa para liderar o mundo".

A seguir o presidente do Conselho Europeu dirigiu as palavras para a defesa. "Também temos de proteger os nossos cidadãos da guerra. Desde a agressão da Rússia à Ucrânia, tornou-se claro que paz sem defesa é uma ilusão, e que a segurança da Ucrânia é a nossa própria segurança. Faz parte da segurança da Europa. E permanecemos firmes pelo direito da Ucrânia a uma paz justa e duradoura. Mas apoiar a Ucrânia por si só não é suficiente. Devemos fazer mais por nossa própria defesa", disse o antigo primeiro-ministro português.

António Costa no congresso do PSE, este sábado, dia 18 de outubro.
Trump diz que "ressentimento" entre Zelensky e Putin é o maior obstáculo à paz e espera não ser preciso usar Tomahawks

"É por isso que alcançar a prontidão de defesa não é um luxo - é uma necessidade. Os investimentos em defesa são necessários não apenas para nos proteger e aumentar nossa influência geopolítica. Podem também impulsionar a competitividade económica, a inovação, a criação de emprego e a coesão territorial", disse António Costa. Reforçar a defesa é, considera, "a melhor forma de proteger as nossas democracias".

O socialista António Costa também lançou farpas políticas. "Os partidos de direita argumentam que devemos escolher entre gastar com defesa ou com nosso estado de bem-estar social. Este é um erro grave e muito perigoso. Isso prejudica o apoio dos cidadãos aos esforços de defesa de que precisamos." Para Costa, "não precisamos sacrificar o estado de bem-estar social".

Para o presidente do Conselho Europeu, a segurança não depende apenas de investimentos na defesa, mas acima de tudo "da capacidade de promover o multilateralismo e a ordem internacional baseada em regras, e da nossa capacidade de desenvolver amizades em todo o mundo através do comércio e da ajuda ao desenvolvimento."

O antigo secretário-geral do Partido Socialista português também defendeu a sua família política, que considera ter sido "decisiva na construção de nosso estado de bem-estar social".

Defendeu a melhoria dos salários e das condições de trabalho, e disse que "é hora de restaurar o equilíbrio e garantir que a riqueza seja partilhada de forma justa".

Além disso, defendeu a habitação como "um direito básico, e não uma mercadoria para especuladores". Diz que a crise habitacional afeta famílias em toda a Europa, as mais pobres e da classe média, e que por isso a habitação a preços acessíveis deve ser uma prioridade europeia.

"Na próxima semana, pela primeira vez, discutiremos a habitação ao nível dos líderes no Conselho Europeu. Precisamos discutir abertamente as ferramentas disponíveis a nível europeu para apoiar nossos presidentes de câmara, nossos líderes regionais e os esforços nacionais para resolver as questões de habitação", sublinhou.

"Não estou necessariamente a falar de fundos adicionais. Mas acredito que podemos reduzir a burocracia em áreas como o licenciamento", acrescentou.

António Costa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt