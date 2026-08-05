Parte de foguetão da Space X com quatro toneladas choca contra a Lua

Um pedaço de um foguetão Falcon 9 da Space X que há um ano flutuava no espaço terá chocado na manhã desta quarta-feira, 5 de agosto, contra a superfície lunar. O impacto entre o objeto, de quatro toneladas ou o equivalente a um edifício de cinco andares, e o satélite natural da Terra não deverá, segundo o NASA, representar perigo para o nosso planeta, mas espera-se que crie uma nova cratera na Lua. O corpo do foguetão, que em janeiro de 2025 tinha lançado um módulo de aterragem lunar da empresa americana Firefly Aerospace em direção à Lua, estava previsto atingir a superfície lunar por volta das 7h35 (hora de Lisboa), colidindo com a sua superfície a mais de 8.600 km/h. Previa-se que o impacto levantasse uma nuvem de poeira lunar com quilómetros de comprimento que, embora iluminada pela luz solar, seria difícil de avistar a olho nu a partir da Terra. Neste momento, os cientistas acreditam que o impacto já aconteceu, mas ainda aguardam imagens do momento e das suas consequências. Astrónomos profissionais e amadores, com recurso a telescópios e câmaras de alta qualidade, não conseguiram confirmar imediatamente o impacto, possivelmente devido ao local do impacto se situar próximo dos limites visíveis da Lua.De acordo com a NASA, o impacto deverá criar uma cratera com cerca de 18 metros de largura e quatro de profundidade, projetando poeira e rocha que criariam a tal nuvem. A agência espacial americana anunciou que ia captar imagens do local antes e depois do impacto, de forma a que os dados recolhidos possam ajudar os cientistas a "compreender melhor os impactos artificiais e as suas implicações para a exploração" da Lua e do espaço.Existe, no entanto, alguma preocupação junto dos cientistas relativamente ao lixo espacial e ao impacto que este poderá ter nas futuras missões à Lua. Depois da colisão desta quarta-feira, a Lua conta agora com cerca de três mil objetos de origem humana na sua superfície, com um peso total de cerca de 190 toneladas. O foguetão da SpaceX deverá ter caído na Lua perto da cratera Einstein, na zona lunar que recebe luz solar e é visível a partir da Terra.O local do impacto fica no lado oposto da Lua em relação ao local de aterragem da Apollo 11, onde Neil Armstrong e Buzz Aldrin pisaram a Lua pela primeira vez, em 1969..NASA dá luz verde à Artemis II para rumar à Lua