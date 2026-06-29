Paquistão afirma ter realizado novos ataques no leste do Afeganistão

O Paquistão realizou ataques aéreos no leste do Afeganistão contra uma fação dissidente dos talibãs paquistaneses, anunciou esta segunda-feira, 29 de junho, o ministro da Informação, Attaullah Tarar.Segundo o governante, três alvos nas províncias de Paktia, Paktika e Kunar foram destruídos durante a noite em “ataques de precisão”, causando a morte a 25 combatentes.A ofensiva incluiu também operações terrestres nas zonas fronteiriças e visou o Jamaat‑ul‑Ahrar, uma fação radical ligada ao Tehreek‑e‑Taliban Pakistan (TTP), responsável por ataques crescentes nos últimos anos.O anúncio surge após uma ofensiva contra um campo da força paramilitar Rangers em Karachi, no sábado.As forças armadas paquistanesas acusaram o grupo Jamaat‑ul‑Ahrar de estar por detrás do ataque “covarde” em Karachi.Já o porta‑voz do governo talibã afegão, Zabihullah Mujahid, afirmou que as operações paquistanesas mataram ou feriram dezenas de civis, classificando‑as como um “ato de agressão covarde”.O Paquistão tem conduzido várias ofensivas aéreas contra o Afeganistão nos últimos meses, incluindo sobre Cabul, acusando o país vizinho de albergar combatentes do TTP – alegações negadas pelas autoridades afegãs.Entre janeiro e março, pelo menos 372 civis afegãos morreram, segundo um relatório da ONU.As relações entre os dois países deterioraram‑se desde a tomada de poder dos talibãs em 2021.Apesar de esforços de mediação de países como a China, não foi encontrada uma solução duradoura e a fronteira permanece em grande parte fechada desde outubro, travando os fluxos comerciais..Paquistão entra em "guerra aberta" com Afeganistão. Talibãs dispostos a negociar.Afeganistão vs Paquistão: uma rivalidade com nome de lorde britânico