Papa visita Espanha e garante que continuará combate aos abusos sexuais na Igreja, "uma chaga ainda aberta"

O Papa Leão XIV garantiu este sábado, 6 de junho, que continuará a trabalhar no combate aos abusos sexuais na Igreja Católica, classificando o problema como uma “chaga ainda aberta” que exige uma resposta permanente da hierarquia eclesiástica.Durante o voo para Espanha, onde iniciou esta manhã uma visita apostólica de uma semana, o pontífice respondeu a perguntas dos jornalistas sobre a situação dos abusos no seio da Igreja espanhola e reafirmou o seu compromisso pessoal com o tema. “Sublinho o facto de eu pessoalmente ter trabalhado sempre para instituir comissões, para criar normas, e continuarei a fazê-lo, assim como toda a Igreja, porque é uma chaga ainda aberta”, afirmou Leão XIV, citado pela agência EFE.O Papa confirmou também que se reunirá em Espanha com vítimas de abusos cometidos por membros do clero, embora tenha reconhecido que não conseguirá "encontrar-se com todas" as pessoas que solicitaram uma audiência. O Vaticano já tinha anunciado que o programa da visita inclui um encontro com vítimas de abusos, sem divulgar pormenores sobre o local ou os participantes, por questões de privacidade.. O tema dos abusos sexuais continua a ser um dos maiores desafios para a Igreja Católica, que nas últimas décadas tem enfrentado denúncias em vários países, entre os quais Portugal.Leão XIV afirmou ainda que a visita a Espanha pretende trazer uma mensagem para toda a sociedade. “É uma visita apostólica para encontrar os fiéis, celebrar a fé e levar uma mensagem de Jesus Cristo, mas saudarei toda a sociedade porque a Igreja tem uma mensagem para todos, como tereis visto na encíclica”, declarou, também citado pela EFE, fazendo referência à sua encíclica "Magnifica Humanitas", sobre a Inteligência Artificial, publicada recentemente.A viagem, a primeira de um Papa a Espanha em 15 anos, decorrerá até 12 de junho. O programa inclui um discurso no parlamento espanhol, encontros com jovens, presos, pessoas em situação de sem-abrigo e migrantes, bem como uma deslocação a Barcelona para inaugurar formalmente a Torre de Jesus Cristo da Basílica da Sagrada Família.Nos dois últimos dias da visita, Leão XIV desloca-se às Canárias, concretizando um desejo já manifestado pelo seu antecessor, Francisco. A imigração estará no centro dessa etapa da viagem, numa região que se tornou uma das principais portas de entrada na Europa para migrantes oriundos de África..P&R. Discurso no Congresso, Sagrada Família e migrantes: o que espera o papa em Espanha?.Bad Bunny e o Real Madrid Durante a viagem de Leão XIV para Madrid, com 80 jornalistas a bordo, o Papa teve te mpo ainda para responder a questões pouco ou nada relacionadas com a Igreja. Como, por exemplo, o facto de coincidir em Madrid por estes dias com o grande fenómeno musical destes tempos, o cantor porto-riquenho Bad Bunny, que está em digressão pela capital espanhola. Questionado sobre a possibilidade de se encontrar com o cantor, Leão XIV respondeu em tom bem-humorado que não sabe se isso será possível, uma vez que tem compromissos marcados à hora do concerto de Bad Bunny. O pontífice também se pronunciou, de forma mais arriscada ,sobre futebol, afirmando que, embora o Papa seja “de todas as equipas”, Robert Prevost (o seu nome de batismo) é adepto do Real Madrid.