P&R. Discurso no Congresso, Sagrada Família e migrantes: o que espera o papa em Espanha?

Leão XIV recebeu Pedro Sánchez no Vaticano a 27 de maio.
Leão XIV recebeu Pedro Sánchez no Vaticano a 27 de maio.FOTO: DR/Istagram/Pedro Sánchez
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Leão XIV inicia este sábado (6 de junho) uma visita de sete dias a Madrid, Barcelona e as ilhas Canárias, sendo o terceiro líder da Igreja Católica a visitar o país.
Susana Salvador
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