Leão XIV no papamóvel, à chegada à praça de Cibeles.
Leão XIV no papamóvel, à chegada à praça de Cibeles.DR/X/@IdiazAyuso
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Papa reúne com vítimas de abusos um dia após presidir a missa para 1,2 milhões de fiéis em Madrid

Reunião de Leão XIV com as vítimas, que não estava na agenda inicial do líder da Igreja Católica, será esta segunda-feira (8 de junho), depois de um discurso inédito no Congresso.
Susana Salvador
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