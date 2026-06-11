Na chegada às Canárias, Leão XIV assinou o livro de visitas na Base Aérea de Gando.
Na chegada às Canárias, Leão XIV assinou o livro de visitas na Base Aérea de Gando.Borja Puig de la Bellacasa / Pool Moncloa
Internacional

Papa pede à Europa um “exame de consciência” sobre o drama da migração

No seu primeiro evento nas Canárias, Leão XIV focou-se nos migrantes, pedindo que o Atlântico e o Mediterrâneo deixem de ser “cemitérios sem lápides”.
Ana Meireles
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