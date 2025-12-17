Papa Leão XIV entre os mais bem vestidos de 2025

O que é que Jacob Elordi, Rosalía, Rihanna, Bad Bunny, Jennifer Lawrence e Michelle Obama têm em comum? Todos eles foram incluídos na lista dos mais bem vestidos de 2025 da Vogue. Uma lista de 55 personalidades na qual se destaca também o papa Leão XIV. O chefe da igreja católica, eleito em maio, é destacado por ter por ter “rompido com o gosto modesto” de seu antecessor, o papa Francisco, apesar de ter mantido o alfaiate do argentino, o italiano Filippo Sorcinelli. Segundo a Vogue, o americano Robert Francis Prevost “perpetuou o legado papal de belas vestes litúrgicas”. E até destaca a sua indumentária favorita: “uma capa de musselina de cetim vermelho e uma estola vermelho-vinho bordada a ouro, combinada com um pingente de cruz e um cordão de seda dourada”..O Papa Francisco optara por não usar essas vestimentas após a sua eleição em 2013, um gesto de simplicidade que marcou o seu pontificado e foi reconhecido na época pela revista Esquire, que também o incluiu na sua lista dos "homens mais bem vestidos", destacando o seu estilo discreto.."Não é que vá ser um papa woke, mas Leão XIV vai pôr mais mulheres em lugares chave”