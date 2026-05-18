Francisco Carvalho, líder do PAICV.
Francisco Carvalho, líder do PAICV.FOTO: LUSA/Elton Monteiro
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PAICV vence em Cabo Verde: “A democracia saiu robustecida”

Ulisses Correia e Silva, no poder desde 2016, foi derrotado nas urnas e demitiu-se da liderança do Movimento pela Democracia. Garante "transição tranquila e pacífica" para Francisco Carvalho.
Susana SalvadorLusa
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