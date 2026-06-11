O executivo de Ursula von der Leyen considera o pacto “um novo capítulo” na política migratória europeia.
O executivo de Ursula von der Leyen considera o pacto “um novo capítulo” na política migratória europeia. Christophe Licoppe / União Europeia
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Pacto migratório da UE entra em vigor esta sexta-feira, mas os 27 ainda não estão preparados

Human Rights Watch considera que as novas regras “irão prejudicar o direito ao asilo”.
Ana Meireles
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