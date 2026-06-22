Robert Fico, Donald Tusk, Péter Magyar e Andrej Babis à margem do Conselho Europeu da semana passada.
Robert Fico, Donald Tusk, Péter Magyar e Andrej Babis à margem do Conselho Europeu da semana passada. X DONALD TUSK
Internacional

Os “quatro mosqueteiros” de Visegrado estão de volta e com desejos de expandir o grupo

Com a entrada em cena de Péter Magyar, o grupo de influência que junta Hungria, Polónia, Eslováquia e República Checa vai voltar a reunir-se, após quatro anos sem cimeiras devido a tensões com Orbán.
Ana Meireles
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