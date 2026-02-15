“Os nascidos no Ano do Cavalo têm paixão fogosa, sendo corajosos, autoconfiantes e decididos”

O Ano do Cavalo, que se inicia já nesta terça-feira, dia 17 de fevereiro, como é encarado pelos chineses? O Cavalo é muito apreciado e querido pelos chineses, com imensos simbolismos na sua cultura, aparecendo em mitos e lendas, acontecimentos históricos, expressões idiomáticas e obras artísticas. Com figura garbosa e esbelta, simboliza força e vigor; com importante papel na guerra antiga, simboliza bravura, ação e vitória; por partilhar a vida e a morte com os seus donos na guerra, simboliza lealdade e dedicação; ao galopar desenfreadamente, simboliza liberdade e velocidade; a história real de “cavalo velho reconhece caminho” mostra a sua sabedoria, experiência e talento… Alguns contos sobre o cavalo podem ser lidos em Contos da Terra do Dragão, editado pela Caminho, e na Newsletter da Fundação Jorge Álvares. O Cavalo deste ano é de fogo, tratado pelo povo como “Cavalo de fogo” ou “Cavalo vermelho”. O fogo, ardente e vermelho, simboliza vida, vigor e prosperidade; mas o fogo é também imprevisível e incontrolável, a significar imprevisibilidade e mudança brusca. Combinando o fogo e o cavalo, o Ano do Cavalo de fogo está cheio de desafios e oportunidades de sucesso e avanço, perante mudanças imprevistas e drásticas, num mundo de energia ígnea extremamente forte, com um ritmo acelerado e um elevado grau de inovação e competição, que levam facilmente à inquietação e à impulsividade. Os nascidos no Ano do Cavalo, sobretudo do Cavalo de fogo, têm paixão fogosa sendo corajosos, autoconfiantes e decididos; gostam de desafios, procuram a liberdade sem se contentar com o medíocre; possuem capacidades orientadas para a ação e perseguem os seus objetivos incansavelmente, uma vez definidos. Mas podem agir por impulso, sem a paciência necessária para concluir projetos a longo prazo, devido à sua natureza impaciente e irrequieta; possuem influência e qualidades de liderança carismáticas, tornando-se muito populares em situações sociais. Tradicionalmente, os chineses vestem-se de vermelho para afastar o mal e o azar. Mas num Ano do Cavalo de fogo, é aconselhável aos Cavalos usar apenas algo de vermelho para não “deitar óleo na frigideira”. E ao acolhermos o Ano do Cavalo, desejamos a todos, que, com o espírito de “cavalo-dragão”, um cavalo com traços de dragão, cheio de energia, nos mitos, alcancem sucessos imediatos e indubitáveis, tal como descreve o provérbio, “a vitória é alcançada assim que chegue o cavalo”.Sei que o signo da professora é Coelho. Quais são as características?O Coelho é gentil, bondoso, firme e perseverante. Todos os que me conhecem acham que sou assim e não me queixo do meu signo. O meu marido costuma dizer que tenho um coração muito “mole”. Numa viagem com os alunos portugueses à China, regateei numa feira o preço de um artigo com a vendedora. Consegui convencê-la a aceitar a minha proposta e fiz o pagamento. Ela começou a embrulhar o artigo e suspirou: “Daqui a dias já não posso vender mais, pois a feira vai ser fechada.” Tirei logo mais dinheiro para lhe pagar o preço original e o meu marido riu de mim: “Nem valia a pena ter feito o regateio.” Como são os signos na sua família que vive em Portugal? Tradicional e popularmente, os signos mudam com a passagem do Ano Novo Lunar. O meu marido é um Tigre normal, pois nasceu em novembro; nasci em dezembro sendo também um Coelho normal. Mas o mesmo não aconteceu com o filho e a nora. Ele nasceu a 1 de fevereiro de 1980, ou 15.º dia da 12.ª lua [dezembro lunar], antes da chegada do Ano do Macaco, pelo que pertence ao signo de 1979, Cabra, sendo considerado “uma cauda da cabra”; ela, nascendo exatamente cinco anos mais tarde, com o Ano Novo Lunar em 20 de fevereiro de 1985, é “uma cauda do Rato”. Em relação à neta, de 2014, vai entrar no ano do seu próprio signo, Cavalo, e já mandei vir da China algumas peças de roupa vermelhas para ela vestir quando for necessário. Os mestres de fengshui defendem que a mudança do signo deve ser no início da primavera, um dos 24 períodos solares, que calha num dia entre 3 ou 5 de fevereiro. Mesmo adoptando esse método, o filho e a nora continuam a ser “caudas”..É verdade que o signo Porco é um animal muito valorizado? Que características têm os nascidos num ano do Porco?O Porco é o mais afortunado entre todos os signos. É sensato, sincero, afetuoso, tolerante, otimista, cauteloso e sobretudo felizardo, com situações desfavoráveis a converter-se em favoráveis. Sempre que converso com alguém desse signo, pergunto-lhe se se queixa da vida e a resposta é sempre negativa. Uma chinesa disse-me que costumava ter surpresas agradáveis quando estava a pensar que algo lhe corria mal. Tive em Xangai uma turma com alunos de 1971, Ano do Porco. Todos aprenderam muito bem português e saíram bem sucedidos nos respetivos desafios profissionais, trabalhando em Xangai, Pequim, Macau, Singapura ou Brasil, além da vida familiar feliz. Dragão é o signo mais desejado para os filhos? Julgo que o Porco é o mais desejado pelos chineses, seguido de Dragão, pois conheci casos de pessoas ansiosas pelo filho Porco. Mas a realização do sonho depende de muitas condições concretas, subjetivas e objetivas. Uma pesquisa publicada mostra que de 1952 a 2023 os três signos que lideravam a lista nacional de recém-nascidos eram Dragão, Serpente e Cavalo. Hoje em dia, muitos pais também pensam que os filhos são predestinados e deixam a natureza seguir o seu curso, olhando com bons olhos qualquer filho que chegue à família.A cada 12 anos, repete-se o animal no calendário chinês. E a cada 60 um elemento. É assim?É. São 12 animais (Rato, Búfalo, Tigre, Coelho, Dragão, Serpente, Cavalo, Cabra, Macaco, Galo, Cão e Porco) vezes cinco elementos (metal, madeira, água, fogo e terra), fazendo 60 anos um ciclo, por isso cada um dos 60 anos é o único do ciclo. Em que ano estamos no calendário lunar chinês?A partir de 17 de fevereiro de 2026, começará o ano bingwu a substituir o ano yisi. Tradicionalmente, os chineses ordenam ou designam os anos com “tiangan dizhi”, ou seja, “troncos celestes e ramos terrestres”. São dez troncos celestes, identificados por dez ideogramas (jia, yi, bing, ding, wu, ji, geng, xin, ren e gui) e 12 ramos terrestres, por outros 12 ideogramas (zi, chou, yin, mao, chen, si, wu, wei, shen, you, xu e hai). Esses últimos também representam os 12 animais do horóscopo chinês e os 12 períodos do dia. Os cinco algarismos ímpares na numeração dos troncos combinam-se com os seis ímpares dos ramos, originando 30 combinações; o mesmo acontece com os pares criando mais 30 combinações, dando um total de 60 combinações que formam um ciclo, ou seja, cada combinação serve para designar um ano e é repetida de 60 em 60 anos. Muitos acontecimentos importantes na história da China são designados segundo esse método. Portanto, Xinhai Geming é a Revolução de 1911 e Wuxu Bianfa e a Reforma de 1898.Como se conciliam os ciclos lunares com o ciclo solar?No calendário lunar, os meses são decididos pelo ciclo da Lua, pelo que a palavra yue, Lua, significa “mês” em chinês, sendo 1.ª lua, 2.ª lua... e até 12.ª lua. Um mês lunar tem 29 ou 30 dias, totalizando 353 ou 355 dias por ano, com uns dez dias menos do que o ano gregoriano, de ciclo solar. Esses dias que faltam todos os anos vão-se juntando para formar o 13.º mês lunar, ou “mês intercalar” em alguns anos, com 383 ou 384 dias por ano. O mês intercalar surge entre a 2.ª lua e a 10.ª lua, existindo, em cada três, cinco e 19 anos, respetivamente um, dois e sete meses intercalares. O ano lunar inicia-se cerca de um mês mais tarde que o gregoriano e a correspondência entre os dois acontece em cada ciclo de 19 anos, com algumas exceções. Hoje em dia, coexistem na China os dois calendários, servindo o gregoriano para todos os casos da vida moderna e o lunar para casos relacionados com a tradição, tais como festas tradicionais, previsão de sortes, etc. Em qualquer calendário impresso pelos chineses, os algarismos árabes representam o gregoriano e os caracteres chineses, o lunar.Para os chineses que vivem pelo mundo fora estes signos continuam a ser um laço forte com a cultura de origem?Claro! Entre nós, é habitual perguntarmos aos amigos pelo signo, em vez de idade. Quando algum familiar ou conhecido começa a namorar ou se casa, perguntamos sempre sobre o signo da sua cara-metade. E os signos inspiram os pais a dar o nome aos filhos, com ideogramas dragão e tigre a formar diretamente o nome próprio de imensas pessoas. E outros pais escolhem os caracteres homófonos. O meu filho é Cabra, yang em chinês. Para registar esse facto, demos-lhe o nome Lu Yang, sendo Lu o apelido do pai, herdado pelos filhos conforme a tradição e Yang, “Sol”, a simbolizar energia, vida, brilho, calor, esperança, autoridade e sexo masculino. Conheci em Lisboa um conterrâneo de Xangai a dizer-me que tem a mesma idade do meu filho e se chama Shi Yang, com o ideograma Yang no sentido de “oceano”. Perguntei logo se os pais dele tinham escolhido esse nome por causa do signo “cabra”. “É verdade”, respondeu ele. Bingo! O Ano Novo é ainda o grande momento de celebração familiar, movendo centenas de milhões de pessoas na China?Claro! O Ano Novo Lunar, conhecido também pelo Festival da Primavera, é uma festa de reunião familiar e desde há milénios, o jantar na sua véspera é sagrado, juntando todos os membros da família, tal como a ceia do Natal em Portugal. Com o início da reforma económica em 1978, a China tem conhecido no seu território uma grande migração populacional com a tendência geral “das regiões do Centro e do Ocidente para as zonas litorais do Leste e do Sul” e “das zonas rurais para as cidades”. Mas a terra é sempre a nossa raiz e a tradição da reunião familiar na passagem do ano é inviolável, pelo que todos os que trabalham fora voltam para a terra, tendo criado o neologismo “chunyun”, isto é, “transporte de passageiros durante o Festival da Primavera”. Em 2026, o período “chunyun” foi definido entre 2 de fevereiro e 13 de março. Conforme a China Railway 12306, única plataforma oficial de venda de bilhetes online para comboios, foram vendidos, entre 19 de janeiro e 13 de fevereiro, 224 milhões de bilhetes de “chunyun”, com a previsão de um número total de viagens superior a 9,5 mil milhões. Mesmo aqui em Portugal, bastantes amigos e alunos nossos foram à China para passar o Ano Novo Lunar com a família. Desde a nossa chegada a Portugal, organizamos anualmente um jantar-convívio do Ano Novo Lunar com os nossos alunos e amigos portugueses e chineses, num restaurante chinês e este ano foi marcado para esta véspera do Ano do Cavalo.Mao Tsé-tung, fundador da República Popular da China, nascido em 1893, era Serpente. Qual o signo de Xi Jinping, o atual presidente, e que características principais tem?O atual presidente Xi Jinping nasceu em 1953, exatamente um ciclo de 60 anos depois de Mao Tsé-tung, com o mesmo elemento água. Sendo protótipo do dragão mitológico, todo poderoso, a serpente, real, é vista como “dragão pequeno” tendo às vezes maior força que o dragão. Os nascidos no Ano da Serpente são sensatos e prudentes, tendo um comportamento calmo, um intelecto apurado, uma observação minuciosa, uma intuição profunda, uma estratégia renovada e grande capacidade de execução, destacando-se na liderança e na resolução de problemas. Vou acrescentar agora que as Serpentes de água possuem características de água. Conforme Lao Tsu, “o bem supremo é como água”, pois a água beneficia todos os seres sem disputar nunca pela fama, ganho ou superioridade; flui para lugares mais baixos, para lugares onde as pessoas não querem ir, demonstrando uma natureza humilde e despretensiosa; parece frágil, mas consegue abarcar tudo, perfurar a pedra e vencer os fortes com a força dos fracos. Em resumo, as Serpentes de água, assim como os outros signos de água, do horóscopo chinês, conseguem adaptar-se ao meio ambiente permanecendo abertos e calmos no meio do caos do mundo.Sabe-se o signo de Confúcio?Esse grande homem nasceu em 551 a.C., com o signo Cão de metal, ou Cão de ouro, pois o ideograma chinês jin, significa ouro e metal.