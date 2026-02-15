Pequim está cheia de sinais da chegada do Ano do Cavalo, mas não é só na China que se celebra. Também em Portugal é festa importante para a comunidade chinesa.
Pequim está cheia de sinais da chegada do Ano do Cavalo, mas não é só na China que se celebra. Também em Portugal é festa importante para a comunidade chinesa.
“Os nascidos no Ano do Cavalo têm paixão fogosa, sendo corajosos, autoconfiantes e decididos”

O Ano Novo Chinês inicia-se na terça-feira, 17 de fevereiro, e Wang Suoying, professora de Língua e Cultura Chinesas, a viver há mais de três décadas em Portugal, explica significado dos signos chineses e também a importância cultural desta festa. Vamos entrar no Ano do Cavalo.
