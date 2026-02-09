Juan Pablo Guanipa percorreu as ruas de Caracas de moto, em apoio a outros presos políticos.
Internacional

Opositor venezuelano volta a ser detido após 12 horas em liberdade

Caso de Juan Pablo Guanipa chama a atenção para o facto de os presos políticos saírem da prisão, mas não serem livres. Ex-vice-presidente da Assembleia Nacional foi levado por homens armados.
Susana Salvador
